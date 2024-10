Rally dos Sertões inaugura hall da fama e piloto Jean Azevedo é o primeiro homenageado

"Minha carreira e o Sertões estão lado a lado. O Sertões me deu toda a bagagem para representar o Brasil nas provas internacionais e conquistar bons resultados. Pude acompanhar o crescimento e o profissionalismo e estou aqui até hoje, competitivo, agora nos UTVs, já que eu não tenho mais idade para as motos. Quem sabe siga por mais 30 anos. Muito feliz com essa surpresa", disse Jean Azevedo.

A edição dos 30 anos do Sertões, em 2022, marcou a despedida de Jean das motos, para abraçar um novo desafio. A partir do ano seguinte, passou a competir nos UTVs, defendendo o time T+A Polaris, de que é sócio. Venceu etapas e segue mostrando motivação de estreante, somada à experiência; à dedicação e ao talento únicos. No Sertões BRB 2024, aliás, Jean chegou à sua trigésima participação. Mais um feito de quem não se cansa de estabelecer novas marcas. Um capítulo especial em uma história distante do fim, eternizado no troféu entregue a ele.

"Ele é um ídolo, herói e inspiração para muitos. O Sertões sem o Jean não é o Sertões. E nós não poderíamos deixar esse momento passar em branco. Em nome de toda a Família Sertões - pilotos, mecânicos, organização -, fica o agradecimento por representar tão bem o nosso esporte", pontuou Leonora Guedes, CEO Sertões.