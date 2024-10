Ex-São Paulo, Gabriel Sara brilha em clássico pelo Galatasaray e ganha elogios na Turquia

O meia de 25 anos já havia brilhado no primeiro clássico da temporada, contra o Fenerbahce, treinado por José Mourinho, quando marcou um bonito gol na vitória do Galatasaray, fora de casa, por 3 a 1. Diante do Besiktas, atuando novamente como segundo homem de meio-campo, o ex-são-paulino comandou sua equipe com a bola rolando e voltou a mostrar sua qualidade nas bolas paradas, o que tem se tornado sua marca registrada. Em duas faltas próximas à área, Gabriel Sara deu as assistências para Sánchez e Osimhen marcarem os gols da vitória dos atuais bicampeões turcos.

so special, man pic.twitter.com/xMXmBdfYcu ? Galatasaray EN (@Galatasaray) October 28, 2024 "Gabriel Sara pode ser o melhor jogador do mundo na bola parada na atualidade. Ele consegue colocar a bola exatamente onde quer", avaliou Nihat Kahveçi, ex-atacante da Real Sociedad, do Villarreal e da Seleção Turca, que atualmente é comentarista da TV do país. Ali Ece, da TRT Spor, usou até uma comparação com um astro da NBA para exaltar o brasileiro: "Sara com sua perna esquerda na bola parada é como Stephen Curry nos arremessos de três pontos. Mas isso não o resume. Ele é ótimo defensivamente, é técnico e criativo. Que grande reforço", disse. O Galatasaray volta a campo apenas no dia 7 de novembro, quinta-feira, às 14h45 (de Brasília), quando recebe o Tottenham, pela quarta rodada da fase de liga da Liga Europa, no Rams Park. A equipe de Gabriel Sara ocupa a 5ª posição, com sete pontos, enquanto os ingleses são o 2º colocado, com nove tentos.