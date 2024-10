Auxiliar de António Oliveira revela que Deyverson foi pauta no Corinthians

"Acho que pesou a rejeição por ele ter passado pelo Palmeiras. Acho que foi isso que não permitiu que avançasse (negociação entre Corinthians e Deyverson)", complementou.

Em abril deste ano, quando António já estava no Corinthians, Deyverson chegou a ser afastado no Cuiabá por não aceitar renovar seu contrato. O atacante foi contratado pelo Atlético-MG em agosto e vem sendo importante especialmente na Copa Libertadores, com gols decisivos no mata-mata.

"Ele deveria ser mais valorizado, mas aí entra a questão do personagem: ele vive o jogo intensamente, interage com adversários e torcida. Ele se sente bem dessa forma, e precisamos respeitar. Dentro de campo, ele contribui muito", finalizou Lazaroni.

Pelo Corinthians, António Oliveira acumulou 27 jogos à beira do campo, com 12 vitórias, oito empates e sete derrotas, alcançando um aproveitamento de 54%. Por conta de suspensões do treinador, Bruno Lazaroni comandou o Timão em três ocasiões, com uma vitória, um empate e uma derrota.

A comissão técnica foi desligada pela diretoria no começo de julho após a sequência de sete jogos sem triunfo no primeiro turno do Brasileiro, culminando na derrota por 2 a 0 para o Palmeiras, no Allianz Parque.