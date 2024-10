Atlético-MG pode repetir tríplice coroa do Palmeiras de 2020

? Finalista da Copa do Brasil



Sofascore Brasil (@SofascoreBR) October 30, 2024

Na Libertadores, o Galo espera a definição de seu adversário, que sairá do embate entre Botafogo e Peñarol. O Glorioso possui larga vantagem no placar agregado ao ter goleado o time uruguaio por 5 a 0 no Rio de Janeiro. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Centenário de Montevidéu.

Enquanto na Copa do Brasil, o Atlético-MG duela com o Flamengo na decisão. A partida de ida será realizada no próximo domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã.