Atlético-MG define preços e venda de ingressos para volta da final da Copa do Brasil

As entradas serão vendidas através do site ingressos.galonaveia.com.br. As vendas nas bilheterias do estádio serão realizadas apenas no dia 8 de novembro, das 11h às 18h, e no dia 10, das 13h às 16h15, mediante disponibilidade. Para a decisão da Copa do Brasil, a biometria facial não será necessária na hora de comprar os ingressos e acessar a Arena MRV.

Os preços variam entre R$ 510,00 (setor Inter Sul) e R$ 1.763,00 (setor Brahma Leste Premium).

O primeiro jogo da final da Copa do Brasil acontece neste domingo, às 16 horas, no Maracanã. O Atlético-MG briga pelo tricampeonato, enquanto o Flamengo busca sua quinta taça da competição.