Milan é superado pelo líder Napoli e perde chance de ingressar no G4 do Italiano

Nesta terça-feira, em confronto válido pela décima rodada do Campeonato Italiano, o Milan recebeu o líder Napoli no San Siro, perdeu por 2 a 0 e não aproveitou a chance de entrar no G4 da competição. Lukaku e Kvaratskhelia balançaram as redes para a equipe visitante.

Com o resultado, o Milan permaneceu com 14 pontos, na oitava colocação, e desperdiçou a oportunidade de ingressar na zona de classificação à Liga dos Campeões da próxima temporada. Caso vencesse, ficaria na quarta posição, com 17 somados. Já o Napoli chegou aos 25 pontos, na ponta da tabela.

O Milan volta aos gramados no próximo sábado, às 16h45 (de Brasília), quando visita o Monza, no Estádio Brianteo. No domingo, às 8h30, o Napoli recebe a Atalanta, no Estádio Diego Armando Maradona. Ambos os duelos serão válidos pela 11ª rodada.