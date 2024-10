Joana Sliwik fatura o título brasileiro Senior Top e Frederico Mandrot é o campeão Senior

Sagrou-se vice-campeão 3º Sgto Murilo Augusto com Jorge VO, que também atingiu o MER no Grand Prix com 69,022% e fechou o Grand Prix Freestyle com 66,096% e média final de 66,096%. Com esse resultado, Murilo com Jorge VO, conjunto integrante do Time medalha de ouro no Sul-americano 2022, repetiu o resultado de 2023, quando também foi vice-campeão brasileiro Senior Top.

Na categoria Senior (disputada com as reprises São Jorge e Freestyle Intermediate), Frederico Mandrot, com Marajá da Sasa, lusitano de nove anos recém completos e que também foi formado pelo cavaleiro ao longo dos últimos cinco anos garantiu o topo do pódio com a expressiva média final de 69,925%.

"Minha sensação é só de agradecimento. Estou a cada dia evoluindo com esse cavalo, só tenho a agradecer a Deus e a todos da minha equipe. O Marajá está comigo desde potro e a gente aprendendo, eu junto com ele, e a gente pretende continuar assim seguindo em frente. Agora quero tentar estrear no Grande Prêmio fazer uma boa prova, tentar buscar um Sul-americano, um Pan-americano, até mesmo futuramente uma Olimpíada", destacou Frederico.