Sainz lidera segundo treino livre do GP do México

We're back under way in Mexico City ?#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/pQi0uPRcG9

? Formula 1 (@F1) October 25, 2024





No início do treino, Russel, da Mercedes, perdeu o controle, girou e bateu contra o muro. A bandeira vermelha foi levantada e o piloto deixou a prova, que ficou paralisada por aproximadamente 20 minutos. Mais tarde, Verstappen foi chamado para os boxes após reclamar de um barulho estranho no motor. Foi constatado um problema técnico em seu carro e o piloto da Red Bull também deixou o treino.

Neste sábado, às 14h30 (de Brasília), ocorre o terceiro e último treino livre do GP do México. Mais tarde, às 18h, começa a corrida classificatória. O Grande Prêmio do México será no domingo, às 17h.