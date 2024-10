RB Bragantino x Botafogo: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Brasileirão

Líder do Campeonato Brasileiro com 61 pontos, um a mais que o Palmeiras, segundo colocado, o Botafogo defende a liderança neste sábado, quando visita o Red Bull Bragantino. Mas para conseguir seu objetivo vai precisar se impor diante do rival em jogo marcado para às 19h(de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), e válido pela 31ª rodada da competição. O confronto terá transmissão do Premiere.

Apesar do tropeço na rodada passada, empate por 1 a 1 com o Criciúma, no Maracanã, o Glorioso está embalado. O time aplicou goleada de 5 a 0 no Peñarol no meio de semana, e encaminhou a vaga na grande decisão da Libertadores.

Além disso, tem um retrospecto bem positivo contra o RB Bragantino este ano. Em três jogos venceu dois, 2 a 1 na competição continental e 2 a 0 no primeiro turno do Brasileirão, e empatou por 1 a 1 no interior paulista, em duelo que garantiu o time na fase de grupos.