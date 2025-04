UFC confirma Vicente Luque vs Kevin Holland para junho

Momento instável

Vicente Luque vive um momento instável no UFC. O meio-médio brasileiro perdeu três de suas últimas cinco lutas, incluindo derrotas para nomes como Belal Muhammad e Rafael dos Anjos. Apesar do retrospecto recente negativo, Luque ainda é visto como um dos atletas mais perigosos da divisão, conhecido por seu estilo agressivo e capacidade de finalização. O confronto contra Kevin Holland no UFC 316 pode ser decisivo para recolocá-lo em destaque na categoria, onde ocupa a 14ª colocação no ranking.

Cinturão feminino em jogo

Além dessa disputa, o evento contará com outros embates de destaque, incluindo o confronto entre a campeã dos galos femininos (61 kg), Julianna Peña, e a medalhista olímpica Kayla Harrison, que disputará o título da categoria. O duelo ainda chama mais atenção pela possibilidade da vencedora encarar a brasileira Amanda Nunes, que anunciou seu desejo de retornar ao UFC.

