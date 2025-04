Aston Villa x Newcastle: Palpite, Onde Assistir, Hora e Escalações – 19/04

Grande variedade de mercados Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 250, de 7 de fevereiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Palpite 2: Mais de 2.5 gols

As estatísticas indicam uma tendência para jogos com muitos gols. O Aston Villa tem uma média de 3.16 gols por jogo, enquanto o Newcastle apresenta média de 2.18 gols por jogo. Com ataques eficientes e defesas vulneráveis, é plausível esperar que o total de gols ultrapasse 2.5 nesta partida.

Grande variedade de mercados de apostas Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 263, de 7 de fevereiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Palpite 3: Newcastle vence

O Newcastle está em boa forma e ocupa as primeiras posições do campeonato. Com uma sequência positiva e brigando por uma vaga na Liga dos Campeões, os Magpies têm motivação extra para buscar a vitória fora de casa. Embora o Aston Villa seja forte em casa, o momento do Newcastle pode ser decisivo.