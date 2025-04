Alcaraz bate De Minaur e se classifica para a semifinal do ATP de Barcelona

Carlos Alcaraz, número 2 do mundo, se classificou para a semifinal do ATP de Barcelona nesta sexta-feira. O espanhol venceu o australiano Alex de Minaur (7º) por 2 sets a 0, com parciais de 7-5 e 6-3.

Agora, Alcaraz espera pelo seu adversário na próxima fase do torneio. O espanhol terá pela frente o grego Tsitsipas (16º) ou o francês Arthur Fils (14º). Os tenistas se enfrentam nesta quinta-feira.