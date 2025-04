Como apostar no Grêmio na Alfabet: Guia completo sobre o imortal tricolor

Exemplo:

No jogo Grêmio x Cruzeiro, a linha “Mais de 8.5 escanteios no total” estava com odd 1.90. Como os dois times atacam bastante pelas laterais, o apostador optou por essa linha e a aposta foi vencedora após 11 escanteios na partida.

Apostas em cartões

O mesmo segue para os cartões. As estatísticas do Grêmio ajudam a ter como base a quantidade de cartões do jogo, seja para total ou apenas da equipe tricolor. Sem a necessidade de acertar quem vence a partida, os mercados de cartões oferecem uma grande variedade, assim como os de escanteios.

O mercado de cartões possui Over/Under, o primeiro cartão do jogo, cartões exatos e por tempo. Sendo uma grande variedade disponível para os apostadores.

Exemplo:

No duelo entre Grêmio e Corinthians, a linha “Mais de 4.5 cartões no total” estava com odd 2.00. Com base no histórico recente das duas equipes com média alta de cartões, o apostador optou por essa linha. A aposta foi vencedora após o árbitro aplicar 6 cartões no jogo.

Apostas no handicap

Um dos mercados mais populares nas apostas esportivas é o handicap. Nele o time tem uma vantagem, ou desvantagem, hipotética. E na Alfa.bet em cada jogo do Grêmio você terá todas as opções de Handicap destacadas. Podendo rapidamente verificar as opções de apostas e escolher a mais atraente, dependendo do adversário e as odds oferecidas.