Suspenso, Aníbal Moreno volta a desfalcar o Palmeiras após 21 jogos e abre disputa por vaga no meio-campo

Além disso, Abel Ferreira deve ter cuidado para escalar o time. Richard Ríos, que deve seguir como titular está pendurado e, se for amarelado pela terceira vez, desfalca o Verdão contra o Corinthians. Fabinho, também. Por outro lado, Gabriel Menino retorna de suspensão na equipe.

Nesta temporada, o atleta sofreu com problemas físicos e, recentemente acabou perdendo espaço e viu Richard Ríos se consolidar na posição. Agora, tem chance de voltar a ser titular. Diante do Juventude, Zé entrou na vaga de Aníbal, que deixou o campo no segundo tempo, já amarelado. Fabinho também foi acionado por Abel e chegou a atuar do lado de Zé Rafael na última etapa do jogo em Caxias do Sul.

O Palmeiras é o vice-líder da competição, com 60 pontos conquistados, um atrás do líder Botafogo. O Verdão pode, portanto, assumir a liderança do torneio na próxima rodada em caso de tropeço do time carioca.