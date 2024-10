Héctor Hernández vai de titular a pouco utilizado e soma só cinco jogos pelo Corinthians

De lá para cá, Héctor praticamente não entrou em campo. Ele atuou apenas três vezes, sendo uma única como titular - na derrota para o Flamengo, por 1 a 0, pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil.

No total, o espanhol possui 175 minutos disputados com a camisa do Corinthians. No último domingo, mesmo com o time precisando de gols para evitar a eliminação para o Flamengo, ele não foi usado por Ramón Díaz. O técnico disse que não o colocou em campo pois necessitava de jogadores pelos lados do campo.

"Hoje precisávamos de mais gente por fora. Os que tínhamos por fora eram Pedro (Henrique) e Giovane. O Hector é mais centroavante, então decidimos por isso. Mesmo que não joguem, os jogadores estão preparados. Buscamos o jogo por fora porque tinha muita gente ali na área. Nós deixamos dois centroavantes na frente da zaga, com Garro e Coronado tentando romper a linha", justificou o treinador.

Outro fator que ajuda a explicar a baixa minutagem de Héctor é o aumento da concorrência. Após a sua chegada para o Corinthians, o clube ainda trouxe o astro holandês Memphis Depay.

O atacante espanhol estaria de fora do próximo duelo do Timão, diante do Racing, mas foi inscrito na Sul-Americana e, portanto, está à disposição de Ramón Díaz. A partida ocorre nesta quinta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela ida da semifinal do torneio.