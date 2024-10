Elenco do Santos ganha folga após vitória pela Série B e se reapresenta nesta quinta-feira

O elenco do Santos ganhou folga nesta quarta-feira, após a vitória de 1 a 0 em cima do Ceará, na Vila Viva Sorte, pela Série B do Campeonato Brasileiro, na última terça.

A reapresentação dos jogadores está agendada para esta quinta-feira, no período da manhã, no CT Rei Pelé. A equipe dará início à preparação para o próximo compromisso na Segunda Divisão, diante do Ituano, pela 34ª rodada.

O Santos terá quatro sessões de treino antes da partida. O jogo ocorre na próxima segunda-feira, às 19h (de Brasília), no Novelli Júnior, em Itu.