Barcelona x Bayern: confira onde assistir e prováveis escalações do duelo pela Liga dos Campeões

Barcelona: O Barcelona chega confiante para o confronto após ter atropelado o Sevilla em casa, por 5 a 1, no último fim de semana. Nos últimos cinco jogos, foram quatro vitórias e uma derrota. Na Liga dos Campeões, o Barça aparece na 17ª colocação, com três pontos em duas rodadas.

Bayern: O Bayern também vem para o duelo depois de uma goleada: bateu o Stuttgart por 4 a 0 dentro de seus domínios. No recorte das últimas cinco partidas, foram dois triunfos, dois empates e uma derrota. Na Champions, a equipe soma os mesmos três pontos do Barcelona, mas figura na 16ª posição em função do maior saldo de gols.

Prováveis escalações