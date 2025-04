Santos mira reação na Vila contra o Bahia por 1º triunfo no Brasileiro para afastar pressão

Em seu segundo jogo no Campeonato Brasileiro, o Santos do técnico Pedro Caixinha entra em campo neste domingo, às 20h30, na Vila Belmiro, disposto a fazer do Bahia a sua primeira vítima na competição. Após ser batido na estreia para o Vasco, no Rio, a vitória ganha importância por dois aspectos: afastar qualquer tipo de desconfiança da torcida com um novo tropeço e iniciar uma série de resultados positivos na competição no retorno do clube à elite do futebol nacional.

A expectativa da torcida por ver Neymar em campo deve ficar para a próxima rodada, no jogo com o Fluminense. Nesta sexta, o camisa 10 até participou de um treino com bola, mas pelo planejamento da comissão técnica, ele ainda não está pronto. Caixinha, então, aproveitou o tempo livre para testar algumas formações táticas, fazer experiências e também treinar jogadas ensaiadas.

A boa notícia ficou por conta do retorno do venezuelano Soteldo. Com dores no músculo adutor da perna direita, ele foi vetado na véspera do encontro com o Vasco. Recuperado, ele trabalhou com o elenco e aumentou as opções ofensivas de Caixinha, que pode usá-lo tanto na armação como atuando aberto pelas extremas.