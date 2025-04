Mirassol recebe o Fortaleza e busca primeira vitória na Série A

O Fortaleza chega embalado após a vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense na estreia. Com boa atuação coletiva, o time comandado por Juan Pablo Vojvoda mostrou força no Castelão e iniciou o torneio com três pontos importantes diante de um adversário de peso.

Na temporada, porém, o Fortaleza ainda busca regularidade. Em meio ao calendário apertado, o time cearense foi goleado por 4 a 1 pelo Racing, na Argentina, pela Copa Sul-Americana, e agora tenta reencontrar o equilíbrio fora de casa no Brasileirão.

Mais descansado por depositar as atenções apenas no Brasileirão, o Mirassol deve repetir a escalação do jogo com o Fortaleza. No entanto, não está descartado novos testes, principalmente no ataque com a grande quantidade de jogadores ofensivos no elenco.

"Pensamento principalmente nos resultados. Vamos depender muito dos jogos aqui em Mirassol. Peço o apoio do nosso torcedor também, lá no Mineirão falamos sobre a importância desse primeiro jogo em casa na Série A, então queremos que esse seja um fator preponderante, como já foi", disse o treinador Rafael Guanaes.

Do outro lado, o Fortaleza terá de lidar com três ausências certas. O lateral-direito Brítez, após sentir entorse no tornozelo, deve continuar de fora, tal como o polivalente Tinga, baixa no time leonino ao se manter vetado por desconforto na panturrilha direita.

No setor ofensivo, por outro lado, Breno Lopes está fora. O atacante fraturou o antebraço direito e fecha a lista dos ausentes. Em contrapartida, o técnico Juan Pablo Vojvoda deixa a indefinição no meio-campo: Pol Fernández, Lucas Sasha e Emmanuel Martínez brigam por duas vagas.