Ídolo do Timão, Zenon ameniza polêmica entre Corinthians e Flamengo: "Eu já dei camisa ao árbitro"

Zenon, ex-jogador e ídolo do Corinthians, foi o convidado deste domingo no programa Mesa Redonda. Durante sua participação, ele comentou sobre a eliminação do time paulista diante do Flamengo na semifinal da Copa do Brasil e a polêmica após o apito final, envolvendo Anderson Daronco e um membro da comissão técnica do Rubro-Negro.

Para ele, não há problema nenhum em presentear o árbitro da partida com uma camisa de seu respectivo time.

"Eu já dei camisa ao árbitro dentro de campo, para ele levar ao filho. Tirei e dei. Qual o problema de você dar uma camisa ao árbitro?", comentou Zenon.