Lucas Verthein conquista mais três títulos brasileiros de remo

No sábado, com o tempo mais fechado, já com chuva, hora de entrar na água com o parceiro Bernardo Barreto para a disputa do Double Skiff. Ao final dos 2.000m de prova, e novamente liderando desde a largada, mais um título para o Botafogo, a 56ª conquista nacional de Lucas Verthein. Um pouco mais tarde, já voltava à raia para competir no Oito Com. Assim como nas demais, ele também defendia o título de 2023, mas, desta vez, o barco alvinegro ficou com o terceiro lugar.

"Como já falei anteriormente, tenho o objetivo de chegar a 100 títulos nacionais. Quero até aproveitar para agradecer a todos aqueles que sempre estiveram ao meu lado nessa jornada. Especialmente ao clube e ao Paulinho, meu treinador, claro, e aos meus apoiadores: Granado, Nude, Time Rio, Marinha do Brasil, Time Brasil e Confederação Brasileira de Remo. Não remo sozinho, tenho toda uma estrutura ao meu redor, e não seria nada sem eles", afirmou.

Por fim, neste domingo, a final do Four Skiff, novamente ao lado de Bernardo Barreto, com Pedro Henrique Alves e Marcelo Barbosa completando a equipe do Botafogo. Mais uma vez, não deu para os rivais e a vitória veio com mais de um barco de diferença, o título brasileiro de número 57 de Lucas Verthein, a grande referência do remo nacional há pelo menos dois ciclos olímpicos. O que faz com que ele sempre enalteça a importância de se divulgar cada vez mais seu esporte.