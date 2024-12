Botafogo não teme desmanche no elenco após temporada vitoriosa

A diretoria do Botafogo não vem falando oficialmente sobre a formação do elenco para a próxima temporada, mas parte da imprensa trabalha com um desmanche do plantel que foi campeão brasileiro e da Copa Libertadores. Possibilidade que vem sendo descartada internamente.

Alguns jogadores que estão de saída já não faziam mais parte dos planos para 2025 por conta do projeto de renovação. Casos do lateral-esquerdo Marçal, do volante Tchê Tchê e do meia Eduardo.

O zagueiro Pablo foi devolvido ao Flamengo por conta do excesso de lesões. Ele atuou apenas 28 minutos pelo Glorioso na temporada toda.