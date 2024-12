Leclerc confia na evolução da Ferrari com a chegada de Hamilton: 'É uma lenda'

Correr ao lado de seu ídolo, é isso que Charles Leclerc passa para a imprensa quando o assunto é Lewis Hamilton. A chegada do heptacampeão mundial de Fórmula 1 tem animado o monegasco, que mostrou confiança na evolução da Ferrari com a chegada do britânico para o lugar de Carlos Sainz, hoje na Williams.

"Para a equipe, Lewis (Hamilton) é uma lenda do nosso esporte. Ele conseguiu muito na McLaren, também conseguiu muito na Mercedes e agora que vem para a Ferrari com todo esse conhecimento, toda essa experiência ajudará muito a equipe e a fará avançar", afirmou Leclerc, que ficou em terceiro lugar no Mundial de Pilotos da atual temporada de F-1, atrás apenas de Max Verstappen, da Red Bull, e Lando Norris, da McLaren.

"O mesmo acontecerá comigo, ele me fará avançar com segurança com seu talento, podendo olhar os dados, sabendo que tudo o que ele fizer dentro deste carro eu poderei fazê-lo, porque agora temos o mesmo carro. Vai ser um grande desafio e estou muito motivado para a próxima temporada", disse o monegasco ao jornal 'As'.

Apesar da empolgação com a chegada de seu novo companheiro de equipe, Leclerc admitiu que a vontade era conquistar um título com Sainz, com quem tinha um bom relacionamento. E, apesar do ânimo com Hamilton, revelou não saber como será trabalhar ao lado do heptacampeão.

"Não sei o que esperar porque ainda não o vivi. Mas é muito emocionante tanto para a equipe quanto para mim", finalizou Leclerc, que venceu três corridas em 2024: Mônaco, Itália e Estado Unidos.

A estreia de Hamilton na Ferrari, ao lado de Leclerc, acontecerá entre os dias 14 e 16 de março, no Grande Prêmio da Austrália, no circuito de Albert Park, em Melbourne.