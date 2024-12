Fluminense mantém tranquilidade em relação a Diogo Barbosa, alvo do Fortaleza

O Fluminense ainda não procurou o lateral-esquerdo Diogo Barbosa para renovar o contrato do jogador, que tem vínculo com o Tricolor somente até o dia 31 de dezembro deste ano. O atleta, de 32 anos, surge nos planos do Fortaleza para 2025.

Apesar de ainda não ter procurado o jogador, o Fluminense se mostra tranquilo em relação ao futuro do atleta. Isso porque não acredita que ele vai tomar nenhuma decisão sem antes conversar com os dirigentes. As partes têm boa relação.