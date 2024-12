Ex-Corinthians e Flamengo, Vítor Pereira entra na mira de clube inglês

Nome conhecido entre torcedores de Corinthians e Flamengo, Vítor Pereira pode ir para o Campeonato Inglês. O técnico negocia com o Wolverhampton.

Atualmente, o português está no Al Shabab, da Arábia Saudita. Mas, segundo o The Athletic, o clube da Premier League está disposto a pagar a cláusula de rescisão do contrato do comandante de 56 anos.