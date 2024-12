Luciano Huck relembra acidente de avião: 'Antes da morte, tem um silêncio'

Luciano Huck relembrou o acidente de avião que sofreu com a família em 2015. No 'Altas Horas' de ontem, o apresentador abriu o coração com Serginho Groisman, Gil do Vigor e Ana Maria Braga ao recordar os momentos que passou ao lado da esposa Angélica e os três filhos: Joaquim, Benício e Eva.

O que aconteceu

Acidente em 2015. O avião em que o apresentador estava com a família, duas babás e a tripulação fez um pouso forçado no Mato Grosso do Sul. Apesar do susto, todos ficaram bem.