Corinthians: Justiça rejeita pedido da Pixbet contra suspensão de execuções

"Ademais, a alegação de que o agravado [Corinthians] não pretende adimplir os credores, valendo-se de regime centralizado apenas para obstar as execuções é genérica e demanda contraditório", escreveu o desembargador.

No despacho, assinado no fim da tarde da última sexta (13), o relator concorda com a decisão anterior no sentido de que a manutenção das execuções pode inviabilizar as operações do clube e a elaboração do plano de pagamento das dívidas.

"Respeitadas as alegações do agravante [Pixbet], não vislumbro os requisitos para a concessão do efeito pretendido", concluiu Lima. Cabe recurso contra o indeferimento do pedido feito pela Pixbet.

O efeito suspensivo deixaria suspensa até o fim do julgamento do recurso a decisão que brecou as execuções. Penhoras e bloqueios voltariam a valer.

Penhora

Em outra ação, a Pixbet cobra multa contratual por rescisão do Corinthians e já havia conseguido bloquear as contas do clube. Em novembro, houve penhora de cerca de R$ 19,2 milhões. A decisão favorável ao Corinthians relacionada ao RCE também suspende esta execução.