Em alta, Yuri Alberto tenta encerrar seca contra o Flamengo para levar Corinthians à final

Desde então, foram mais cinco encontros. Em todos, os cariocas conseguiram passar ilesos pelo atacante, que coleciona uma assistência neste período.

Neste ano, Yuri Alberto já enfrentou o Flamengo duas vezes. Recentemente, em jogo válido pelo Brasileirão, acabou sendo expulso após se envolver em uma briga. Na ida da semifinal, entrou no segundo tempo e pouco conseguiu fazer para evitar a derrota de 1 a 0, no Maracanã.

Neste domingo, portanto, o camisa 9 tenta encerrar esse jejum para ajudar o Corinthians a ir para a grande final da Copa do Brasil. A bola rola no gramado da Neo Química Arena a partir das 16 horas (de Brasília) deste domingo.

Uma vitória de pelo menos dois gols de diferença no tempo normal garante a classificação ao Timão, enquanto o Flamengo precisa de apenas um simples empate para passar de fase. Um triunfo do Alvinegro pela diferença mínima levaria a eliminatória para as penalidades máximas.

O Corinthians chega embalado para o confronto após golear o Athletico-PR por 5 a 2, também em Itaquera, pelo Campeonato Brasileiro.