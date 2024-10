Barcelona goleia o Sevilla e mantém vantagem na ponta do Espanhol

Neste domingo (20), o Barcelona goleou o Sevilla, por 5 a 1, pela décima rodada do Campeonato Espanhol, no Estádio Olímpico Lluís Companys, com brilho de Lewandowski. Com o triunfo, a equipe chegou à terceira vitória seguida na competição e manteve a vantagem para o Real Madrid, vice-líder.

Com 27 pontos, o Barça está na ponta de La Liga, com três a mais do que o Real. Na 13ª colocação, os visitantes estão com 12 unidades.

Em seu próximo compromisso, o Barcelona foca na disputa da Liga dos Campeões. O rival da vez será o Bayern, às 16h (de Brasília) da próxima quarta-feira, como mandante.