Arbitragem preocupa? Corinthians tem polêmica recente e longo jejum com Daronco

"Acho absurdo o VAR chamar o árbitro de campo e ele ir lá olhar o que todos nós vimos, que o Bruno estava com o pé no chão, que foi pisado pelo Soteldo e ele marcar um pênalti. Isso não pode acontecer, é um absurdo", afirmou Duilio Monteiro Alves, então presidente do Corinthians.

"Só o Daronco viu, não achei pênalti. O VAR também tem coisa, porque eu estava do lado do Daronco, e ele falou que achava que lance era normal. Aí o VAR chama ele para ver, muitas vezes falamos só do árbitro, mas o VAR também interfere", criticou Cássio na época.

"Soteldo já estava caindo. O Soteldo pisa no pé do Bruno (Méndez). Teve um grande erro, não foi pênalti, prejudicou uma vitória nossa. O jogo estava controlado, estava indo para a reta final. É um lance que atrapalha e atrapalha também na pontuação. A gente sai frustrado pela situação e temos que seguir em frente", complementou o então goleiro do Timão.

Além desta polêmica, o Corinthians também vive um longo jejum em jogos apitados por Daronco. São oito compromissos seguidos sem vencer, com cinco derrotas e três empates.

Um destes embates, aliás, foi justamente contra o Flamengo, no dia 7 de outubro de 2023. Na ocasião, o clássico terminou 1 a 1, na Neo Química Arena. O gol dos mandantes foi de pênalti, convertido por Fábio Santos.