Rogério Ceni elogia futebol do Bahia contra o Cruzeiro, mas lamenta resultado

Ceni elogiou o poder de reação do Bahia, mesmo jogando na casa do adversário e em desvantagem no placar. A equipe obteve o empate com Luciano Rodríguez, aos 37 minutos do segundo tempo. "Depois que sofremos o gol, nós tivemos muitas chances, conseguimos emparelhar", disse.

Mas, pensando na tabela de classificação do Brasileirão, Rogério Ceni demonstra preocupação, já que a meta é a vaga na Libertadores do ano que vem. O Bahia encerrou a sexta-feira dentro do G6, em sexto lugar, com 46 pontos, com a mesma pontuação do Inter, sétimo colocado, mas com dois jogos a mais do que o time gaúcho. "Seria fundamental o Bahia vencer essa partida contra o Cruzeiro", comentou o técnico do Bahia.

O Tricolor baiano volta a jogar pelo Brasileirão apenas na segunda-feira, dia 28 de outubro, contra o Vasco, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro.