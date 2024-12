Conheça Facundo Torres, alvo do Palmeiras que já jogou com Piquerez e era visto como "joia" no Uruguai

Já no Orlando City, os números são bem mais expressivos. Em três temporadas, o uruguaio detém 47 bolas na rede e 19 assistências em 123 partidas.

O atacante habitualmente é convocado para a seleção do Uruguai. Ele, inclusive, fez parte do grupo que serviu o país na Copa do Mundo de 2022, no Catar. No total, são oito aparições pela Celeste, com um gol e uma assistência.

Pela seleção uruguaia, Facundo Torres disputa bola com Gustavo Gómez, zagueiro do Palmeiras (Foto: Divulgação/Selección Uruguaya)

A Gazeta Esportiva conversou com Diego Sosa, jornalista uruguaio que acompanhou os primeiros passos do atleta no Peñarol. Segundo o repórter, Facundo Torres é um atacante "velocista, com bom média de gols e capaz de auxiliar o time coletivamente".

O jogador era visto como uma "joia" do país sul-americano. Canhoto de 1,77m de altura, ele pode exercer quase todas as funções no ataque, seja pelo lado esquerdo, direito ou até mais centralizado, como um segundo atacante.

No Uruguai, entretanto, há uma certa 'decepção' com Facundo Torres. De acordo com Diego, havia expectativa que o atacante, aos 24 anos de idade, já estivesse em algum clube da Europa, o que ainda não aconteceu. O jornalista ainda deu o exemplo de Luciano Rodríguez, do Bahia, outra promessa uruguaia que não conseguiu chegar à uma equipe do Velho Continente.