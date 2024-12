Claudinho revela sonho de jogar no Santos e abre as portas para conversar com Marcelo Teixeira

Formado nas categorias de base do Santos, Claudinho não esconde o seu desejo de voltar a defender o clube paulista no futuro. O meia, que atualmente está no Zenit, da Rússia, participou de um jogo festivo na Vila Viva Sorte, nesta quarta-feira, e falou sobre o seu carinho pelo Peixe.

"Tenho um carinho enorme pelo Santos. Devo muito ao Santos e ao Marcelo Teixeira também. Quando comecei, sempre me ajudou. Estrutura, escola, alimentação... É um clube e um cara que tenho muito carinho. Se for bom para o Zenit, pode acontecer. Tenho sonho de jogar no Santos", declarou.

O jogador de 27 anos está no Brasil há poucos dias e afirmou que ainda não teve a oportunidade de conversar com Marcelo Teixeira, presidente do Alvinegro Praiano, mas não fechou as portas.