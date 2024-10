Rayssal Leal, Pamela Rosa e Isabelly Ávila chegam à final do STU Rio de Janeiro

Rayssal Leal brilhou na etapa do Rio de Janeiro do STU de skate street e, na semifinal disputada neste sábado, conseguiu a melhor nota dos jurados. A brasileira venceu sua bateria com 83.86 pontos, o melhor desempenho entre todas as competidoras, e está na decisão do evento.

Outras duas brasileiras - Pamela Rosa e Isabelly Ávila - também chegaram à final do STU, marcada para este domingo. Em contrapartida, Maria Almeida e Giovana Dias amargaram a eliminação nas semifinais.

Neste sábado, Rayssa observou um grande desempenho de sua principal concorrente. A australiana Chloe Covell venceu a sua bateria com 81.02 pontos e deve travar um grande duelo com a brasileira na decisão deste domingo na capital carioca.