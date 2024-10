Hulk elogia zaga do Vasco após classificação à final da Copa do Brasil

Neste sábado, em jogo válido pela semifinal da Copa do Brasil, o Atlético-MG eliminou o Vasco ao empatar por 1 a 1. No duelo de ida, a equipe mineira superou os cariocas por 2 a 1. Assim, avançou à grande final e, agora, aguarda o vencedor do duelo entre Corinthians e Flamengo para conhecer seu adversário na decisão.

Autor do gol de empate, o atacante Hulk agradeceu muito seu scout.

"Muito feliz, primeiramente agradecer a Deus, agradecer também nossos torcedores que estão sempre nos apoiando, mesmo em quantidade menor, eles compareceram e fizeram barulho. Agradecer também ao meu scout, que faz um trabalho excepcional e falou que hoje a chance de fazer gol seria no canto direito, no alto do goleiro, ou cruzado rasteiro no canto esquerdo. Então a primeira oportunidade que eu tive de bater no canto direito alto eu fiz, então isso mostra que o trabalho é muito bem feito. A gente fica muito feliz e grato em chegar em mais uma final com essa camisa aqui", disse.