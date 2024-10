Corinthians x Flamengo: veja onde assistir à volta da semifinal da Copa do Brasil

O Corinthians recebe o Flamengo na Neo Química Arena neste domingo, às 16 horas (de Brasília), pela volta da semifinal da Copa do Brasil. Para avançar à grande decisão, o Timão precisa reverter a desvantagem de 1 a 0 do jogo da ida, no Maracanã.

O confronto será transmitido pela TV Globo, na grade aberta, pelo SporTV, na fechada, além do Prime Video, através do serviço de streaming. Você também pode acompanhar tudo em tempo real aqui no site da Gazeta Esportiva.

Como chegam as equipes?