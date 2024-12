Conheça José Boto, novo diretor do Flamengo: 'Defensor do futebol ofensivo'

A escolha por Boto não é por acaso: ele e Bap pensam o comando do futebol da mesma maneira. Querem estabelecer uma metodologia para que todos sigam ela, não se adaptar ao que pensa o treinador. Uma das características da diretoria anterior foi a troca de técnicos com estilos completamente diferentes. Desta vez, o pensamento é que o Fla sempre siga uma mesma filosofia que vai guiar todos na busca de profissionais.

A aposta no português tem a ver com a tentativa do fortalecimento do "DNA Flamengo". Ou seja, um futebol para frente. "O José é defensor de um futebol ofensivo, atraente, valoriza o lado estético, e penso que isso vai ao encontro das necessidades do Flamengo. Mais do que um admirador do futebol brasileiro, é alguém com um conhecimento bastante profundo. A pressão no Flamengo é enorme, mas acho que está preparado para isso", analisou Nuno Travassos, do site A Bola, de Portugal.

O mais marcante no trabalho é a confiança nas pessoas com quem trabalha. Acredito que ele também prefere não trabalhar com uma lista muito grande de pessoas à sua volta. Gosta de menos gente, gente mais competente e de confiança.

Sérgio André, do jornal O Jogo

Ele tenta há anos entrar em um grande clube brasileiro, já que é apaixonado pelo futebol do país. Ao fechar com o Fla, falou até com Jorge Jesus. Além do mercado sul-americano, Boto também transita bem pela Europa, mas tem um olhar especial para os alternativos, como Sérvia, Croácia, Grécia e Holanda.

No Benfica, fez parte das descobertas de Di Maria, Gaitan, Enzo Pérez, Ramires, Matic, Witsel, Javi Garcia, entre outros. Ele tentou levar o ainda desconhecido Philippe Coutinho ao clube português, mas o presidente Luís Filipe Vieira não quis.

Como vai trabalhar

Boto conhece bem o mercado nacional, apesar de ser o primeiro trabalho no país. O dirigente não gosta de ser apenas um executor de tarefas e da vontade dos outros, mas busca traçar uma estratégia de uma política esportiva, evitando ser apenas mais um dentro da equipe.