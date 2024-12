Invasão e tristeza: Torcida do Al Ahly esgotou ingressos em 14 minutos

Um mar vermelho se abriu em Doha neste sábado (14). Considerado o "Real Madrid da África", o Al Ahly mobilizou sua torcida e mostrou por que é o clube mais popular do Egito. Os ingressos para a partida contra o Pachuca (MEX), pela semifinal da Copa Intercontinental, se encerraram em apenas 14 minutos e a festa no estádio 974 foi toda deles antes de a bola rolar.

Em campo, porém, o time decepcionou e, após um empate por 0 a 0 no tempo regulamentar, foi derrotado nos pênaltis para o mexicanos, que estavam praticamente sem apoio nas arquibancadas.

Invasão

Os fãs do Al Ahly começaram a chegar ainda no início da semana e alguns, inclusive, se fizeram presentes no jogo do Botafogo. Em dado momento, passaram a cantar na partida das quartas de final e precisaram ser deslocados para outro setor da arquibancada dada a proximidade com a torcida alvinegra, que em resposta cantou palavrões em português para os egípcios.