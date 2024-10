Corinthians vence o Santa Fé e se consagra pentacampeão da Libertadores feminina

O Corinthians é pentacampeão da Libertadores feminina! Neste sábado, o Timão venceu o Santa Fé-COL por 2 a 0, no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. Os gols do título foram anotado por Vic Albuquerque e Érika.

As Brabas, portanto, chegam ao quinto caneco da Libertadores. O clube paulista, maior vencedor do torneio continental, também triunfou em 2017, 2019, 2021 e 2023. O segundo com mais taças é o São José-SP, com três.

Esse é o terceiro título do Corinthians em 2024. Antes, a equipe do técnico Lucas Piccinato também conquistou a Supercopa do Brasil feminina e o Campeonato Brasileiro feminino.