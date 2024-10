Corinthians: Matheuzinho manda recado para o Flamengo: 'Vai ser um clima hostil'

O lateral direito Matheuzinho, um dos destaques do Corinthians na goleada por 5 a 2 sobre o Athletico-PR, mandou recado para o time do Flamengo após a partida de quinta-feira. O camisa 2 disse que a equipe carioca vai encontrar um "clima hostil" na Neo Química Arena no próximo domingo, em jogo válido pela volta da semifinal da Copa do Brasil.

"Posso dar um recado para eles, vai ser um clima hostil. Conheço essa torcida, eles vão fazer de tudo, e nosso time também vai fazer de tudo pela classificação. É um time bom do outro lado, temos que respeitar, claro, mas vamos jogar de igual para igual e fazer um clima hostil aqui para reverter o resultado e sair com a classificação", comentou Matheuzinho na zona mista.

O confronto decisivo será mais uma oportunidade do lateral reencontrar o clube que defendeu de 2019 até o início deste ano. "Tem um gosto especial, joguei muito tempo lá, foi o time que me abriu as portas na Série A do Brasileiro, mas hoje meu foco é 100% no Corinthians e isso que importante para mim", confessou o jogador.