Vini Jr. está entre os 10 jogadores de futebol mais bem pagos do mundo

O atacante Vini Jr. está entre os jogadores de futebol mais bem pagos do mundo. Em lista atualizada pela revista Forbes, o atleta do Real Madrid aparece em sétimo lugar e recebe um sálario anual de 55 milhões de dólares (R$ 312 milhões).

"Vinicius, o único novato na lista de ganhos deste ano, está no Real Madrid desde os 18 anos e, nesse período, se tornou um artilheiro elétrico, marcando 85 gols em 273 partidas em todas as competições com o clube. Ele também se tornou uma figura extremamente comercializável, imensamente popular na América Latina", foi escrito pela revista sobre Vini Jr.

"O brasileiro tem 11 acordos de marca ? incluindo o PlayStation da Sony, a Pepsi e o xampu Clear ? complementando um contrato em campo que ele assinou discretamente em 2022 , que o vincula aos Los Blancos até 2027", acrescentaram.