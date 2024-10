Guilherme diz que Santos precisa acertar defesa, mas sem 'apontar dedos'

"É algo que tem que ser acertado. Somos experientes. Tomamos poucos gols neste ano. Não estávamos tomando essa quantidade de gols. É seguir trabalhando, não tem que apontar dedo. È um grupo unido, sempre foi, não importa o que digam", finalizou.

Nesta temporada, o Alvinegro Praiano foi vazado 42 vezes em 48 compromissos. Ou seja, uma média de 0,87 gols sofridos por embate.

O time de Fábio Carille ostentava a melhor defesa da Série B, mas após sofrer dois gols do Mirassol e três de Goiás e Chapecoense, despencou para a sexta colocação no quesito, com 28.

Após o revés em Santa Catarina, o Santos segue com 56 pontos e pode perder a liderança do torneio caso o Novorizontino vença o Mirassol no sábado, em casa. O Tigre tem 54 pontos.

O Peixe volta a campo apenas na próxima terça-feira, quando encara o Ceará, pela 33ª rodada da Série B. A bola rola no gramado da Vila Viva Sorte a partir das 19 horas (de Brasília).