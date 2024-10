Em estreia de 3º uniforme, Lucas brilha, São Paulo vence Vasco e cola no G4 do Brasileirão

São Paulo abre o placar no início

O São Paulo precisou de apenas oito minutos para abrir o placar em Campinas. Igor Vinícius recuperou a bola já no campo de ataque, Luciano tabelou com Calleri, se livrou da marcação de Maicon e bateu firme, da entrada da área, vencendo o goleiro Léo Jardim, apesar de a bola não ter ido muito no canto do gol.

Depois disso o Tricolor teve mais dificuldades de criar boas chances, até que aos 25 minutos a equipe quase ampliou com Erick. Lucas fez grande jogada individual e abriu para o atacante na ponta direita, que, por sua vez, levou para o meio e bateu cruzado, buscando o ângulo e tirando tinta da trave.

Coutinho desperdiça chance de empatar

A única chance do Vasco no primeiro tempo aconteceu aos 28 minutos. Philippe Coutinho recebeu belo passe em profundidade de Paulo Henrique, saiu cara a cara com Rafael e bateu no cantinho, mandando para fora.

Antes do intervalo, o São Paulo ainda teve outras oportunidades de balançar as redes. Luciano recebeu dentro da área e bateu forte, mas mandou para fora. Depois foi a vez de Erick receber bela virada de jogo de Welington, dominar e bater com a perna direita, que não é a boa, porém, ainda assim, levou perigo à meta de Léo Jardim.