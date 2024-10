Com aproveitamento desanimador, Ramón quer transformar bom desempenho do Corinthians em vitórias

Outro ponto que gera atenção são as falhas do sistema defensivo. Apesar do time ter evoluído nos embates, especialmente no setor do meio-campo, o Corinthians ainda comete falhas decisivas na proteção de área. Os adversários aproveitam.

Desde que Ramón assumiu, o Corinthians acumula 29 gols feitos e 23 sofridos. O time engatou uma sequência recente de cinco vitórias em seis jogos somando todas as competições, mas perdeu o clássico por 3 a 1 para o São Paulo, levou a pior contra o Flamengo pela ida da semifinal da Copa do Brasil e teve empate com sabor de derrota por 2 a 2 contra o Internacional nos últimos três compromissos antes da data Fifa.

Com os retornos de Alex Santana e Talles Magno, e o "reforço" de José Martínez, o Corinthians busca vencer o Athletico-PR na próxima quinta-feira, na Arena. Como o adversário está em crise, a oportunidade é vista como a ideal para o time não só mostrar um bom futebol, como pontuar e dar uma resposta na luta contra a zona de rebaixamento do Brasileiro.