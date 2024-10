Presidente de La Liga pedirá à Fifa que não realize o Mundial de Clubes de 2025

O novo Mundial de Clubes, que terá sua primeira edição em 2025, segue causando polêmica no universo do futebol. O presidente do Campeonato Espanhol, Javier Tebas, declarou que irá pedir para a Fifa não realizar a competição, alegando que clubes e jogadores não estão contentes com o torneio.

Presidente da FIFA (Gianni Infantino), você sabe que não vendeu os direitos de transmissão da competição pelo orçamento que disse. Você sabe que não tem os patrocínios que havia orçado e sabe que as ligas e o sindicato dos jogadores não querem esta competição. Retire já esse Mundial de Clubes", disse Tebas, no Segundo Fórum da União de Clubes Europeus.