Contra o Juventude, Palmeiras tenta igualar sua melhor sequência de jogos sem sofrer gols fora de casa

A última vez que o Verdão sofreu gols nessas condições foi na derrota por 2 a 1 para o Botafogo, no primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores. Dessa forma, se passar ileso contra o Juventude, chega a quatro jogos seguidos sem tomar gols fora de casa, igualando a melhor sequência, obtida entre 29 de abril e 23 de maio.

Naquela época, o Verdão ficou quatro jogos sem ser vazados: contra São Paulo e Cuiabá, pelo Brasileirão (0 a 0 e 0 a 2), contra Liverpool-URU, pela fase de grupos da Libertadores (0 a 5) e Botafogo-SP, pela terceira fase da Copa do Brasil (0 a 0).

Palmeiras e Juventude se enfrentam no domingo, em duelo da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 20 horas (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). A equipe comandada por Abel Ferreira é a vice-líder, com 57 pontos, três a menos que o Botafogo.