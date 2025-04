Payet desfalca o Vasco em clássico contra o Flamengo pelo Brasileirão

Com uma lesão no joelho sofrida no duelo contra o Ceará, na última terça-feira, Payet desfalcará o Vasco no "Clássico dos Milhões", contra o Flamengo, neste sábado, pelo Brasileirão . Existia a possibilidade de o meia estar presente ao menos no banco de reservas, porém, não conseguiu se recuperar a tempo.