Gustavo Gómez comemora sequência do Palmeiras e comenta fase de gringos no Verdão

Com cinco vitórias nos últimos cinco jogos (Internacional, Corinthians, Cerro Porteño, Sport e Sporting Cristal), o Palmeiras parece ter voltado aos trilhos. A boa fase do Verdão foi comemorada pelo zagueiro Gustavo Gómez, que vinculou o bom momento com o trabalho diário do elenco alviverde na Academia de Futebol.

"Não tem segredo, é trabalhar. Acho que são frutos do nosso trabalho as cinco vitórias que estamos conseguindo, essa boa fase. Temos de seguir assim. Eu falo sempre isso porque foi o que nos levou a conseguir os objetivos, a ganhar tudo o que ganhamos aqui, então temos de seguir da mesma forma. Agora temos outro jogo difícil fora de casa, mas, conseguindo a vitória, somaremos mais três pontos, e vencer é a melhor forma para conviver com essas viagens, ficar fora de casa", disse o zagueiro, ao site oficial do Palmeiras.