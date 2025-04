Lando Norris, da McLaren, lidera o segundo treino livre do GP da Arábia Saudita de Fórmula 1

Alexander Albon (Williams) e Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) tocaram no muro externo da última curva. O italiano teve seu carro reavaliado na garagem.

Com oito minutos para o fim do treino, Yuki Tsunoda (Red Bull) causou uma bandeira vermelha após bater na última curva. O japonês bateu na parte de dentro do muro, quebrou a suspensão e foi parar na parede externa.