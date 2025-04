Sem Calleri, São Paulo promove joia da base antes de enfrentar o Santos

O São Paulo se reapresentou na manhã desta sexta-feira no CT da Barra Funda e iniciou sua preparação para o clássico contra o Santos, que acontece domingo, às 16h (de Brasília), no Estádio do Morumbis, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

A grande novidade foi a presença de Lucca, joia da base do Tricolor. O jovem atleta de 17 anos, campeão da Copa São Paulo de Futebol Jr. deste ano, estava atuando pelo sub-20. No Paulistão, foi relacionado para o duelo contra o Botafogo-SP, mas não entrou em campo.

Além dele, os jovens Ryan Francisco e Ferreira, também campeões da Copinha, treinaram com o restante do elenco e, assim, devem estar entre os relacionados para o clássico.